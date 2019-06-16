» خبير آثار: توجد قطع أثرية لا يمكن استيرادها.. لهذا السبب

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مجدي خليفة، خبير الآثار المصرية
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إيمان هاني

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أكد مجدي خليفة، خبير الآثار المصرية، أن خروج الآثار من مصر كان يتم عن طريقين مشروعين، حيث كانت تخرج الآثار حتى فترة الثمانينيات من خلال لجان القسمة، وكانت هناك قطع أثرية تهدى لدول.

وأضاف "خليفة"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن هناك قطع آثرية خرجت من مصر وليس لنا حق المطالبة بها لأنها خرجت بشكل شرعي، مشددا على ضرورة مواجهة سوق تجارة الآثار، لأن الآثار تمثل أمن قومي.

وطالب خليفة، وزارة الآثار بتسجيل كل الآثار الموجودة في المخازن، حفاظًا على الآثار من السرقة

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