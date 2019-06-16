  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:06 م
بحث متقدم
ارشيف

تغيرات جذرية فى فندق إقامة الفراعنة قد تغضب "صلاح"

النرويحية المتشددة

إساءة جديدة للقرآن الكريم فى دولة أوروبية

ارشيف

الملك سلمان يستقبل جنرالاً أمريكيًا .. لهذا السبب

صورة الخبر

بعد سب الخلفاء الراشدين.. حذف واعتذار بـ"التليفزيون العربى"

ساويرس

ساويرس: لم يعد أحد يقلق من أمريكا دوليًا

المهندس كامل الوزير

أمر بينى وبين الرئيس لم أصرح به من قبل

ارشيف

بالمواعيد والأسعار.. أرقام القطارات المخصصة لبطولة الأمم

اطفال العراق

أرقام فلكية مقابل شراء أطفال العراق

ارشيف

وساطة أمريكية لإنهاء ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

ترامب

ترامب: "نيويورك تايمز" فاشلة ومن أعداء الوطن

6 مميزات حصدت بها مدينة مصرية جائزة المركز الأول بـ"جيوجرافيك"

آخر الأخبار

دهب
دهب

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بالأسماء.. غرق 3 طلاب ببحر جمصة في ثاني أيام عيد الفطر

#

«عبد الغفار»:مليار و93 مليون جنيه موازنة الشئون الثقافية الجديدة

#

"كلبش3" ينتزع الصدارة من أحمد السقا

#

إصابة إسرائيليين إثر سقوط قذائف فلسطينية

دهب

ناشيونال جيوغرافيك

حصلت مدينة دهب المصرية على المركز الأول كأفضل شواطئ الشرق الأوسط فى تقرير ناشيونال جيوجرافيك.

وكانت  أبرز الأنشطة السياحية فى دهب التى حصدت بها المركز:

رحلات السفارى.

الغطس حيث تشتهر دهب بشواطئها الذهبية والمواقع المدهشة التى تصلح للغطس.

ركوب المراكب الشراعية.

ركوب الأمواج

الرياضيات المائية

منتجعات صحية للسياحة العلاجية

وعرضت قناة "ناشيونال جيوجرافيك" تقريرًا جديدًا يتضمن أفضل الشواطئ فى منطقة الشرق الأوسط، واحتل شاطئ دهب فى محافظة جنوب سيناء المركز الأول فى قائمة أفضل الشواطئ فى الشرق الأوسط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا الأمر يؤدى إلى الموت فى تشجيع كأس الأمم الأفريقية
» قايد صالح فى زيارة لبشار.. تعرف على السبب
» "تذكرتي" تكشف سر إيقاف خدمة توصيل التذاكر للمنازل
» قتل عريس بعد شهر ونصف من الزواج.. السبب صادم
» ممثلة شهيرة تواجه عقوبة الإعدام فى قضية قتل
» تفوق الخيال.. يقتلان شقيقتهما بعد الفشل في اغتصابها
» راعى أغنام يقتل ذئبًا بطريقة وحشية
» لهذا السبب بريطانيا ترسل قوات خاصة إلى منطقة الخليج
» إنذار عاجل لرئيس القومى لحقوق الإنسان بسبب "الهلباوى"
» هجوم سورى جديد على نقطة مراقبة تركية
» احذر.. وضع معجون الأسنان على الحروق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب