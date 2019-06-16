تغيرات جذرية فى فندق إقامة الفراعنة قد تغضب "صلاح"

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أجرى الجهاز الإداري للمنتخب المصري، بعض التغييرات في إقامة اللاعبين داخل المنتخب، عقب العودة إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا بعد الانتهاء من ودية غينيا.

ومن المنتظر أن يقيم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز، في غرفة مشتركة في فندق الإقامة بالقاهرة.

وكانت إدارة بعثة المنتخب المصري قد خصصت غرفة منفردة لنجم ليفربول محمد صلاح، الأربعاء الماضي، بعد انضمامه لمعسكر الفراعنة المقام حاليا ببرج العرب.

يذكر أن "صلاح" كان يقيم مع محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في معسكرات المنتخب الأخيرة، إلا أن هاني استبعد من المعسكر الحالي.

ومن المتبع في معسكرات المنتخب الوطني السابقة، أن صاحب الغرفة المنفردة في فندق الإقامة دائما ما يكون كابتن الفريق الذي يحمل شارة القيادة.

ويلتقي منتخب مصر أمام غينيا في التاسعة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل الدخول في غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.


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