الملك سلمان يستقبل جنرالاً أمريكيًا .. لهذا السبب

16 يونيو 2019 - 12:59 م

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وكان على رأسهم أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كازاخستان بيرك آيرن، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن وي تشينغ، وسفير جمهورية الهند الدكتور أوصاف سعيد ، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد.

ورحب خادم الحرمين، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، ونقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.