بعد سب الخلفاء الراشدين.. حذف واعتذار بـ"التليفزيون العربى"

أثارت حلقة بلال فضل وضيفه المفكر أحمد صبحي منصور، في برنامجه "عصير الكتب" المذاع على قناة "التليفزيون العربي"، القطرية، جدلاً واسعًا وحالة من الغضب بعد تطاول الأخير على الخلفاء الراشدين، ما دفع القناة إلى حذف الحلقة وتقديم اعتذار رسمي، واصفة الأمر بـ"زلة" لسان .

وكان قد استضاف بلال فضل في آخر حلقات برنامجه "عصير الكتب" المفكر “أحمد صبحي منصور”، الذي قال إن “السياسة ما دخلت في شيء إلا أفسدته”، واستشهد على عبارته بتفسير الآية القرآنية القائلة ” وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ".

وزعم "منصور" أنها تقصد الصحابة الذين كانوا مقربين من النبي حينها وأصبحوا لاحقا هم الخلفاء الراشدين للدولة الإسلامية في أول عهدها بعد وفاة الرسول.

وأثارت الحلقة جدلا واستهجانا كبيرين حول الجملة التي قالها “منصور” واعتبروها إهانة "للخلفاء الراشدين" للدولة الإسلامية، حيث اتهمهم فيها بكونهم “جواسيس”، وهو ما لم يعارضه بلال فضل مقدم البرنامج.

وقد نشرت قناة العربي عبر حسابها على تويتر نص اعتذارا عن ما بدر من أحمد صبحي منصور بحق الخلفاء، كما أعاد عباس ناصر، مدير عام قناة العربي، نشر نص الاعتذار واصفا الحدث بأنه "زلة" معتذرا عنها.