ساويرس: لم يعد أحد يقلق من أمريكا دوليًا

16 يونيو 2019 - 12:41 م

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن رد الفعل الأمريكي لم يعد يقلق أحدًا، خاصة روسيا التي تحدت أمريكا بإرسال طائراتها لفنزويلا، وتركيا التي طلبت نظام الصواريخ الروسية، وإيران التي رفضت تلقى رسالة دونالد ترامب.

وأضاف نجيب ساويرس في تغريدة على "تويتر" قال فيها: "لقد تحدى الروس الولايات المتحدة بإرسال طائراتهم إلى فنزويلا. الأتراك أيضًا عن طريق طلب نظام الصواريخ الروسي والإيرانيين الآن برفضهم تلقى رسالة ترامب من رئيس الوزراء الياباني وتفجير ناقلات النفط في الخليج.. الحقيقة هي أن لا أحد قلق من رد الفعل الأمريكي".

ويذكر أن هناك صعوبات تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رفض روسيا سحب مستشاريها من فنزويلا، وقيام تركيا بتحدي قرار ترامب وتسلمها أنظمة الصواريخ الروسية "إس 400" وفقًا للجدول الزمني المقرر، ضاربة بتهديدات ترامب عرض الحائط.