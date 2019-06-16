  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:05 م
بحث متقدم
ارشيف

تغيرات جذرية فى فندق إقامة الفراعنة قد تغضب "صلاح"

النرويحية المتشددة

إساءة جديدة للقرآن الكريم فى دولة أوروبية

ارشيف

الملك سلمان يستقبل جنرالاً أمريكيًا .. لهذا السبب

صورة الخبر

بعد سب الخلفاء الراشدين.. حذف واعتذار بـ"التليفزيون العربى"

ساويرس

ساويرس: لم يعد أحد يقلق من أمريكا دوليًا

المهندس كامل الوزير

أمر بينى وبين الرئيس لم أصرح به من قبل

ارشيف

بالمواعيد والأسعار.. أرقام القطارات المخصصة لبطولة الأمم

اطفال العراق

أرقام فلكية مقابل شراء أطفال العراق

ارشيف

وساطة أمريكية لإنهاء ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

ترامب

ترامب: "نيويورك تايمز" فاشلة ومن أعداء الوطن

كسر باب مسجد وسرقته فى الغردقة

قضايا وحوادث

مسجد
مسجد

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

اليوم.. عزاء الراحلة "محسنة توفيق" بـ عمر مكرم

#

شاهد.. لحظة القبض على قاتل إمام مسجد الهرم

#

بالفيديو.. ميادين الغردقة تتزين بالفنون التشكيلية

نجح ضباط مباحث قسم ثان الغردقة في ضبط مسجل خطر لاتهامه بسرقة ماتور  مياه ومبلغ مالى من داخل مسجد بالغردقة.

وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد تمكن ضباط بخدمة القطاع السابع، عند مرورهم بمنطقة مبارك 11، من ضبط المدعو "رمضان. ف. ح" سائق ومقيم– مركز المنيا - المنيا والمسجل شقى خطر "سرقات عامة " المنيا " نشاط مستمر " والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين بالسجن لمدة سنة و6 أشهر.

وضبطوا بحوزته كرتونه بداخلها ماتور مياه جديد مبلغ مالى 15 جنيهًا، وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتهم من داخل مسجد اليقين بمنطقة مبارك 11 بأسلوب كسر الباب الخاص بالمسجد والمبلغ المالى متحصلات سرقة صندوق تبرعات المسجد بأسلوب الكسر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

    


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا الأمر يؤدى إلى الموت فى تشجيع كأس الأمم الأفريقية
» قايد صالح فى زيارة لبشار.. تعرف على السبب
» "تذكرتي" تكشف سر إيقاف خدمة توصيل التذاكر للمنازل
» قتل عريس بعد شهر ونصف من الزواج.. السبب صادم
» ممثلة شهيرة تواجه عقوبة الإعدام فى قضية قتل
» تفوق الخيال.. يقتلان شقيقتهما بعد الفشل في اغتصابها
» راعى أغنام يقتل ذئبًا بطريقة وحشية
» لهذا السبب بريطانيا ترسل قوات خاصة إلى منطقة الخليج
» إنذار عاجل لرئيس القومى لحقوق الإنسان بسبب "الهلباوى"
» هجوم سورى جديد على نقطة مراقبة تركية
» احذر.. وضع معجون الأسنان على الحروق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب