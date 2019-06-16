وساطة أمريكية لإنهاء ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

16 يونيو 2019 - 11:50 ص

أوشك ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، من وضع نهاية سعيدة لوساطته لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأجرى المبعوث الأمريكي، الذي قام برحلات مكوكية بين إسرائيل ولبنان على مدار الأسابيع الأخيرة، محادثات في إسرائيل الجمعة الماضية، ومن المتوقع أن يعود غدًا إلى لبنان لإكمال ما بدأه وصياغة الأسطر الأخيرة في اتفاق إطلاق المفاوضات.

ونقلت القناة الثالثة عشرة عن مسئولين إسرائيليين قولهم، إن مفاوضات المبعوث الأمريكي، ديفيد ساترفيلد، مع المسئولين اللبنانيين والإسرائيليّين، أسفرت عن تقدّم كبير لصالح بدء المفاوضات المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ورجحوا أن تبدأ المفاوضات في شهر يوليو المقبل، أن لم تطرأ معوقات إضافيّة.

وبحسب المسئولين الإسرائيليين، فإن المباحثات التي أجراها ساترفيلد في لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، أسفرت عن حلحلة عدد من العقد التي أخرّت إطلاق المفاوضات حتى الآن، وابرزها وضع جدول زمني للمفاوضات، فلبنان سبق له وأن رفض مقترحا إسرائيليا تكون المفاوضات بموجبه محكومة بجدول زمني مدّته 6 أشهر، وتمسك بضرورة عدم تحديد مدة زمنية للمفاوضات.

ويبدو أن ساترفيلد نجح في التوصل إلى حل وسط في إسرائيل، فالمعلومات تشير إلى انه توصل لاتفاق مع وزير الطاقة يوفال شتاينتز، ينص على ألا يكون الجدول الزمني للمفاوضات صارمًا، والاكتفاء بإعلان الولايات المتحدة الأميركيّة، في بيان المفاوضات الافتتاحي، عن أملها بأن تنتهي المفاوضات خلال 6 أشهر.

كما أشار المسؤولون الإسرائيليون، إلى أن المحادثات ستتناول فقط ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وليس الحدود البرية"، وستعقد المفاوضات في مقرّ الأمم المتحدة بالناقورة، بمشاركة مندوب من الأمم المتحدة، غير أن مندوبا اميركيا سيلعب دور الوسيط.

ويخوض لبنان صراعًا دبلوماسيًا مع "إسرائيل لتثبيت حقه بمساحة بحرية غنية بالنفط والغاز تبلغ حوالي 860 كم مربع في البحر الأبيض المتوسط، وتتسمك بيروت بأحقيتها في البلوك رقم 8 و9 على اعتبار وقوعهما في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وفي المقابل تقول تل ابيب إن جزءاً من البلوك رقم تسعة يقع ضمن منطقتها.