» ممثلة شهيرة تواجه عقوبة الإعدام فى قضية قتل

16 يونيو 2019 - 11:40 ص

ألقت الشرطة القبض على عارضة الأزياء كيلسي تيرنر، التي تبلغ من العمر 26 عامًا في ستوكتون بولاية كاليفورنيا لاتهامها فى مقتل طبيب نفسى في لاس فيجاس، بينما تم احتجاز صديقها، المشتبه به أيضًا في القضية، بعد شهر واحد.

ونفت عارضة الأزياء والممثلة الإباحية علاقاتهما بمقتل الطبيب النفسي توماس بورشار يوم الخميس الماضي في لاس فيجاس.

ووفقًا لـ"8 نيوز ناو"، سيضع مكتب المدعي العام القضية أمام لجنة لتقرير ما إذا كان على النيابة العامة متابعة عقوبة الإعدام للزوجين.

مثل الزوجان في المحكمة بعد يومين من اعتراف زميلتها السابقة ديانا بينا بأنها متورطة في قضية القتل واتهمت تيرنر وكينيسون في ذبح الطبيب الذي تم عثر على جثته المتعفنة في صندوق سيارة على طريق مهجور خارج لاس فيغاس في 7 مارس.

ونقلت وسائل الإعلام عن ضباط الشرطة قولهم، إن الطبيب كان متورطا في علاقة حميمة مع تيرنر وحتى أنه دفع حق الإيجار لمنزل في لاس فيغاس حيث عاشوا المتهمين.

في هذه الأثناء، قالت جودي إيرب، صديقة الطبيب بورشار التي تبلغ من العمر 17 عاما، إنه دفع إيجار تيرنر لأنها كانت مفلسة وخشيت أن تصبح هي وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات بلا مأوى، وأنه كان يريد ببساطة المساعدة فقط.



