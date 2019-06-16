اختبار طبي لـ "عنتر" بمران الزمالك

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يخضع محمد عنتر صانع ألعاب فريق الزمالك، لاختبار طبي خلال تدريبات الفريق غدًا الإثنين بمقر النادى.

يأتي هذا عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق منذ مباراة حرس الحدود التي جمعت بينهما في الجولة الـ 30 من مسابقة الدورى المصري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

كان محمد عنتر، غاب عن المشاركة خلال الفترة الماضية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية ويخضع للاختبار للتأكد من جاهزيته للعودة للمشاركة مع الفريق.


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