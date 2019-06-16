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"بن سلمان" يطالب بموقف حازم ردًا على هجمات إيران الأخيرة

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بن سلمان

طالب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، المجتمع الدولي بـ"اتخاذ موقف حازم" من إيران في أعقاب الهجوم الأخير على ناقلتين في خليج عُمان.

وقال "بن سلمان" في حواره لصحيفة الشرق الأوسط، إن الاعتداءات على ناقلات النفط واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها تؤكد أهمية مطالبنا من المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم من سلوك النظام الإيراني.

واتهم إيران بأنها "الطرف الذي يصعّد دائما في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة".

وشدد ولي العهد السعودي على أن بلاده "لا تريد حربًا في المنطقة"، مستدركًا لكننا "لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية".


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