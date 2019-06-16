مكتشف "صلاح" يحذره من هذا الأمر

تزامنًا مع احتفال اللاعب الدولي ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعيد ميلاده الـ 27، صرح الكابتن حمدي نوح، نجم نادي المقاولون العرب السابق ومكتشف الفرعون المصري، أنه "سعيد بالأخير لأنه ابن من أبنائه وهو إنسان متواضع جدًا، مقدمًا له التهنئة بمناسبة يوم ميلاده الـ27.

وتمنى نوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة CBC، مساء السبت، أن يوفق الله تعالى، محمد صلاح وأن يشهد العام الجديد في عمره المزيد من النجاحات والتكريم، مشددًا على أن "صلاح" كلما كبر اسمه ينتهي بنادي المقاولون، وأنه لم يفعل سوى دوره كمدرب إزاء الموهبة.

أضاف أن صلاح يملك الموهبة وهو كمدرب طور هذه الموهبة ومعه مدربون آخرون وهم يستحقون التكريم أيضًا، موضحًا أن أي لاعب كرة يحدث له كبوات، ولكن "صلاح" إنسان يقدر على الوقوف مجددًا إن سقط، لأن لديه ثقة في الله ونفسه، ولديه ميزة أنه "متربي على حاضر ونعم" ويستجيب ويختزل الإيجابية في عقله الباطن وبالتالي يستمر في النجاح.

تابع نوح أن صلاح لاعب مسالم ويجب أن يحافظ على نفسه أكثر ويعرف أن هناك لاعبين لديهم بعض العنف في اللعب، ولهذا يجب أن يهتم بنفسه ويحذر من اللاعب أمامه، لأن الجميع يحاولون إيقاف خطورته وبالتالي عليه حماية نفسه من الإصابات، متمنيًا أن يتوج بلقب أفضل لاعب على مستوى العالم.

يُذكر أن محمد صلاح يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى السابع من يوليو المقبل.





