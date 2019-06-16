خلفان: هؤلاء الأشخاص لن يقبل حجهم

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ضاحي خلفان

حلال

ديسكو

استنكر ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق الأشخاص الذين يقومون بالحج أو العمرة ويبنون فنادق ويفتحون فيها بارات.

وكتب "خلفان" عبر "تويتر"، استغرب ممن يحج سنويا ويعتمر في العام مرات ومرات ويبني فندقا ويؤجره.. ليكون فيه بارا للخمر.. أي منطق هذا.. وأي عمرة وحج له.

ورد عليه أحد المغردين قائلا: "وزير السياحة الإماراتي لا أرى مشكلة بالدعارة وتعاطي الخمور في الإمارات خل الناس تستأنس أي حاجة تريح المواطنين والمقيمين.

وقال آخر: "الخمور وجدت قبل البعثة وبعدها لم نجد دليلا واحد على إبطال الحج والعمرة أو أي عمل آخر فهذا له ميزانه وسيشهد عليه وذاك له ميزانه وسيشهد عليه.. واختلاط الأعمال حاصل.. قال تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا".

وأضاف آخر: "المصيبة كل اللي يهاجمونك يابو فارس ويستشرفون على الخمر بلدانهم تعج فيها على قول الشاعر (يعيبوا على الناس والعيب فيهم).

وتفتح سلسلة النوادي الليلية "وايت" هذا الأسبوع أول فرع لها بمدينة جدة السعودية، فيما سيمتنع هذا "الديسكو الحلال" عن تقديم المشروبات الكحولية.  


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