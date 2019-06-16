بوتين يهدى "البوظة" لرئيس هذه الدولة

قبيل انطلاق قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير نظيره الصيني، شي جين بينج، بعيد ميلاده وأهداه البوظة الروسية.

من جانبه، أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن بوتين زار مقر الرئيس الصيني في دوشنبه لتهنئته بعيد ميلاده الـ66 وأهداه صندوقًا من البوظة الروسية التي يحبها الزعيم الصيني كثيرًا.

وتابع: "أكد الرئيس بوتين دور شي جين بينغ في تطوير العلاقات الثنائية، وأشار إلى نجاح زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني مؤخرًا إلى روسيا".

وبدوره شكر شي جين بينج الرئيس الروسي على التهاني والهدايا، قائلاً إن بوتين يتمتع بشعبية كبيرة بين الجمهور في الصين.