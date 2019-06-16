تصريح مفاجئ لـ"بن سلمان" عن تركيا

16 يونيو 2019 - 09:52 ص

كشف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عدة مفاجآت في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط"، حيث أوضح رؤية المملكة في أهم الأزمات التي تمر بالمنطقة في الوقت الراهن، وأبرزها الحرب مع اليمن وعلاقة المملكة بتركيا، لاسيما بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

وبشأن تصريحات بعض المسئولين الأتراك تجاه المملكة، قال "بن سلمان" في حواره، إن "المملكة بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص".

وأضاف: "نحن في المملكة نعمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي. ونحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد".

وأشار ولي العهد السعودي، في حواره، إلي أن جمال خاشقجي هو مواطن سعودي، ولا شك أن ما تعرض له أمر مؤلم ومؤسف، ولقد اتخذنا في المملكة الإجراءات كافة لمحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء.

وفي نهاية حديثه، أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن بشأن الحرب مع اليمن، أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، لكنه شدد على أنها "لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية".