"متحدث المترو" عن رفع أسعار الخط الثالث: "دي سنة الحياة"

16 يونيو 2019 - 09:49 ص

عقب المهندس أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، على الزيادة المعلنة بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الخط الثالث قائلاً: "الخط الثالث أنشئ على الطراز الأوروبي، وجميع المحطات مكيفة، وجميع المحطات بها سلالم متحركة، وكل محطة بها 2 مصعد كهربائي، وبها مكنة صراف آلي للتذاكر لتخفيف الضغط على شبابيك التذاكر.



وأضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بأن رفع تذاكر الخط الثالث تهدف للحفاظ على المترو، ولم تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة أو الطلبة، مضيفًا أن طبيعة الحياة تقبل البعض، ورفض البعض زيادة أسعار التذاكر، معقبًا:" دي سنة الحياة".



وأعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب، اعتبارًا من اليوم السبت، منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".



وأضافت الوزارة، أن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، مع استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشًا لكافة المناطق، وأن هذه الأسعار تنطبق لمستخدمى الخط الثالث، وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان الى المرج الجديدة ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

