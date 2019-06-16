  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:25 ص
بحث متقدم
صلاح

مكتشف محمد صلاح يحذره من هذا الأمر

ارشيف

خلفان: هؤلاء الأشخاص لن يقبل حجهم

ابو مازن

لقاء سرى بين أبو مازن ورئيس الشاباك

الشعراوي

أسرة "الشعراوي" تخرج عن صمتها برد غير متوقع

بوتين

بوتين يهدى "البوظة" لرئيس هذه الدولة

الليمون

مفاجأة مدوية عن الأسعار الجديدة لـ"الليمون"

المهندس أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق

"متحدث المترو" عن رفع أسعار الخط الثالث: "دي سنة الحياة"

ارشيف

عروض "مغرية" تصل لـ "صلاح" بمعسكر "الفراعنة"

بن سلمان

تصريح مفاجئ لـ"بن سلمان" عن تركيا

ارشبف

مذبحة مرتقبة بـ «ريال مدريد»

متحدث المترو:

بشرى سارة بشأن الزيادة المعلنة للخط الثالث

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

متحدث المترو يزف بشرى سارة بشأن أسعار الاشتراكات

#

تعرف علي أسعار تذاكر المترو الجديدة

#

"موسى" يزف بشرى سارة للمصريين خلال كأس الأمم

#

السعودية تزف بشرى لمواطنيها

الأسعار

القاهرة و الناس

المترو

احمد عبد الهادى

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أن المرحلة الثالثة من المترو تكلفت 100 مليار جنيه، حيث بلغت تكلفة 3 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو 6 مليارات جنيه، وهي: "ألف مسكن، نادي الشمس، هارون".

وأضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن 21 مليار جنيه تكلفة إنشاء المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتابع المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أن الخط الأول من محطة حلوان للمرج لم يتم المساس بأسعار تذاكره، مؤكدًا أن مترو الأنفاق هو أرخص وسيلة مواصلات داخل القاهرة الكبرى، وأن اشتراكات الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة كما هي دون زيادة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب تبرع.. يوقف كليته "مجانا لوجه الله"
» الأرصاد تحذر من طقس اليوم
» بسبب انخفاض الدولار.. شركات السياحة تتعرض للخسارة
» السلطات النيوزيلندية تحذر من تسونامي بعد زلزال الـ 7.4 درجة
» أسعار الليمون تتراجع لتسجل هذا الرقم
» شيرين توجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح
» القبض علي أعضاء شبكة إجهاض سرية في المغرب
» أول رد من والد ضحية بريطانيا على الحكم الصادر
» خبير يكشف أسباب التعامل السيئ مع محور روض الفرج
» ماذا قال "أديب" عن أزمة "عرب سات و"بي أن سبورت"
» هذا ما قاله ولي العهد السعودي بشأن الحرب في المنطقة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب