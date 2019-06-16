الموعد والقنوات الناقلة لودية مصر وغينيا

16 يونيو 2019 - 09:21 ص

يستضيف المنتخب الوطني، نظيره الغيني فى التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى آخر استعدادات الفراعنة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية.

ويذاع اللقاء على الهواء عبر قناة on sport الفضائية المصرية المفتوحة، كما ستكون المباراة منقولة على البث الأرضي لقناة تايم سبورت الجديدة.

ويشهد اللقاء توجيه الدعوة من قبل منطقة الإسكندرية لمدارس الكرة لحضور اللقاء فى ظل الإقبال الجماهيري الضعيف الذى شهده مباراة تنزانيا وحضور ما يقارب من 5 آلاف مشجع فقط على الرغم من موافقة الأمن على حضور 30 ألف مشجع وهو نفس العدد المسموح لهم بالحضور فى ودية غينيا أيضًا