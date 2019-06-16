الريال السعودي يستقر أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

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الريال السعودي والجنيه المصري
الريال السعودي والجنيه المصري

متابعات - أمينة عبد العال

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الريال السعودي

الجنيه المصرى

شهدت أسواق المال حالة من الاستقرار بين الريال السعودي والجنيه المصري.

واستقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 16 يونيو 2019، حيث سجل نحو 4.45 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع؛ حسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى:

4.45 جنيه للشراء.

4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى:

4.44 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر:

4.44 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة:

4.40 جنيه للشراء.

4.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية:

4.42 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib :

4.42 جنيه للشراء.

4.47 جنيه للبيع.


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