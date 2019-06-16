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مها أبو عوف تكشف معلومات حزينة عن حالة شقيقها الصحية

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عزت ابو عوف
عزت ابو عوف

متابعات - أمينة عبد العال

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عزت أبو عوف

مها ابو عوف

كشفت الفنانة مها أبو عوف عن معلومات حزينة عن الحالة الصحية لشقيقها.

وقالت مها عن مستجدات الحالة الصحية لشقيقها الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي يمر بأزمة صحية شديدة ويرقد في المستشفى منذ أيام.

وقالت مها أبو عوف في تصريحات خاصة صحفية: "الحمد الله عزت حالته مستقرة إلى حد ما".

وأضافت: "مازال في غرفة العناية المركزة، ويحتاج إلى دعاء محبيه وجمهوره، الأطباء أكدوا أنه يستجيب للعلاج ولكن بشكل طفيف".

وكان الفنان عزت أبو عوف تعرض لأزمة صحية استدعت نقله لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، ولم يتم الكشف عن طبيعة مرضه.

يُذكر أن أخر ظهور للفنان عزت أبو عوف، كان في رمضان الماضي إذ شارك في إعلان تابع لإحدى شركات الاتصالات، بجانب المطرب عمرو دياب.


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