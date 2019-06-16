  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:20 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

150 مليون جنيه عرض ريال مدريد لـ محمد صلاح

عزت ابو عوف

مها أبو عوف تكشف معلومات حزينة عن حالة شقيقها الصحية

بن سلمان

تصريح غير متوقع لـ محمد بن سلمان عن "اليمن"

الرئيس الفلسطيني

لقاء سري بين عباس ورئيس المخابرات الإسرائيلية

حميدتي

المجلس العسكري السوداني يعترف برغبته في تولي السلطة

طاقم سعودي

اشتباه في جريمة قتل سعودية عنيفة جديدة

الاسطول الايراني

غراهام: ترامب يغرق الأسطول الإيراني ويشعرها بالألم

ميركل

اعتراف خطير من ميركل عن الجيش الألماني

محمد بن سلمان

تصريحات جديدة لـ محمد بن سلمان بشأن مقتل "خاشقجي"

هيئة مترو الأنفاق

متحدث المترو يزف بشرى سارة بشأن أسعار الاشتراكات

لقاء سري بين عباس ورئيس المخابرات الإسرائيلية

عرب وعالم

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أحمد عمر هاشم: هذه الغزوة أول لقاء مسلح لرسول

#

«الداخلية» تنهي استعداداتها لتأمين لقاء القمة 117

#

تفاصيل لقاء "هنية" ورئيس المخابرات المصرية بالقاهرة

#

مباحثات بين "الرئيس" و"سيلفا كير"

عباس

الرئيس الفلسطيني

المخابرات الإسرائيلية

  ألتقي الرئيس الفلسطيني  سرا برئيس المخابرات الإسرائيلية.

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، مساء أمس السبت، عن عقد لقاء سري بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) نداف أرغمان، لبحث أزمة أموال المقاصة المقتطعة.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن اللقاء الذي عقد خلال الفترة القريبة الأخيرة، تضمن محاولة من رئيس الشاباك لإقناع عباس بالحصول على عائدات الضرائب الفلسطينية مع خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفيما لم تكشف القناة عن نتائج اللقاء، فقد أشارت إلى أن الأمن الإسرائيلي يخشى من انهيار قريب للسلطة، مع نفاذ ما تبقى لديها من أموال، بعد رفضها الحصول على عائدات الضرائب منذ 3 أشهر بسبب خصم جزء منها.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من (500 مليون شيكل) من أموال المقاصة الفلسطينية، عقاباً للسلطة الفلسطينية على استمرار تمويلها ودفعها رواتب شهرية ومخصصات مالية لعوائل الأسرى والقتلى.

ورفضت السلطة الفلسطينية في شهر أبريل، استقبال حوالة بنكية بقيمة 600 مليون دولار حولتها السلطات الإسرائيلية كعوائد للضرائب قبل الانتخابات العامة في إسرائيلية، بسبب تسليم المبلغ منقوصا.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن "الحكومة الفلسطينية في رام الله رفضت استلام عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية والتي تشمل (المقاصة — وأموال تحصيل المعابر)، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والقتلى الفلسطينيين".

وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى (180 مليون دولار) هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.

وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة الفلسطينية إلى أنها تغطي ما نسبته 80% من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما حصل في الشهرين الماضيين، حيث تلقى موظفي السلطة الفلسطينية 50% من إجمالي الراتب نتيجة للعجز المالي.

وبموجب "اتفاقية باريس الاقتصادية"، تجمع إسرائيل الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو (222 مليون دولار شهريا)، وتحصل على عمولة اثنين في المئة من قيمة المبلغ. ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014 ، تحجب إسرائيل أحيانا هذه الأموال على سبيل الضغط على السلطة الفلسطينية.

وترفض القيادة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منذ أكثر من شهرين بعد قرار إسرائيل خصم 41 مليون و800 ألف شيكل، وهي قيمة رواتب الأسرى والشهداء، مؤكدة أنها لن تستلم أموال المقاصة منقوصة. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أول رد من والد ضحية بريطانيا على الحكم الصادر
» خبير يكشف أسباب التعامل السيئ مع محور روض الفرج
» ماذا قال "أديب" عن أزمة "عرب سات و"بي أن سبورت"
» هذا ما قاله ولي العهد السعودي بشأن الحرب في المنطقة
» هذا ما قاله "السيسي" للاعبي المنتخب الوطني
» 5آلاف جنيه راتب للطبيب.. هل ينهي الأزمة؟
» هل تنجح مصر في استغلال «أمم إفريقيا» لإنعاش السياحة؟
» فضائح جنسية تهز عرش كرة القدم
» تركي الفيصل: هذا مخطط قطر منذ 1995
» حقيقة صدور أمر ملكي بإعفاء تركي آل الشيخ
» مواعيد جديدة لمترو الأنفاق خلال بطولة أمم إفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب