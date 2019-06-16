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السترات الصفراء تتظاهر للأسبوع الـ31 على التوالي في فرنسا

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بـ "السترات الزرقاء".. مظاهرات جديدة في فرنسا
بـ "السترات الزرقاء".. مظاهرات جديدة في فرنسا

المصريون ووكالات

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محتجو "السترات الصفراء" يتظاهرون للأسبوع الـ21

تظاهرت حركة السترات الصفراء في فرنسا، السبت، للأسبوع الـ31 على التوالي، في عدد من مدن البلاد.
في العاصمة باريس، انطلق مئات المتظاهرون من ساحة الباستيل إلى ساحة المارشال جوان.
فيما منعت الشرطة المتظاهرين من الاحتجاج في محيط كادرائية نوتردام، وشارع الشانزليزيه، وأمام الجمعية الوطنية.
وفي مدينة تولوز، استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للمدموع، والماء المضغوط لتفريق المتظاهرين.
وشهدت العديد من المدن الفرنسية مظاهرات مماثلة.
ووفقا لمعطيات وزارة الداخلية الفرنسية، شارك في المظاهرات في أنحاء البلاد 7 آلاف، بينهم نحو 950 في العاصمة باريس، وهو أقل عدد منذ بدء الاحتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الذي شارك به 282 ألف شخص.
ومنذ سبعة أشهر، تشهد فرنسا، في أيام السبت من كل أسبوع، احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين. 

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