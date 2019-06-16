تعليق الخارجية المصرية هلى استهداف مطاري أبها وجازان

16 يونيو 2019 - 01:33 ص

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة، قيام ميليشيات الحوثي في اليمن، مساء السبت، باستهداف مطاري أبها وجازان جنوب المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، فضلاً عما نقل حول استهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي تم اعتراضه من جانب قوات الدفاع الجوي السعودية.



وجددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، التأكيد على دعمها الكامل لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة والمحاولات للنيل من أمنها واستقرارها.

