مفاجأة مدوية بشأن الأسعار الجديدة لـ"الليمون"

علق حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، على ارتفاع أسعار الليمون، قائلًا: "الأسواق تشهد الآن انخفاضًا تدريجيًا في سعر الليمون".



وأضاف نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء السبت، أن سعر الليمون في أسواق الجملة حاليًا يتراوح ما بين 30لـ35 جنيهًا، لافتَا إلى أن الأسواق الآن تشهد زيادة في المعروض من محصول الليمون، وهذا من شأنه تقليل الأسعار الفترة المقبلة.

