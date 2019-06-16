» خبير يكشف أسباب التعامل السيئ مع محور روض الفرج

16 يونيو 2019 - 12:00 ص

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن سبب التعامل السيئ من خلال بعض المواطنين مع كوبري محور روض الفرج، موضحًا: "السبب يرجع التعامل العنيف لبعض أولياء الأمور مع أولادهم".



وتابع "هندي" - خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"- قائلا: "بعض المواطنين لم يربوا أبناءهم على مفهوم الملكية الخاصة والعامة، معقبا: "الشاب يلقى تعنيف كبير من والديه إذا أساء لملكيته الخاصة مثل بيته ولا يلقى نفس التعنيف عند الإساءة للملكية العامة".



وأضاف: "هناك أسلوب في التربية يسمى بـ التربية المتحفية من خلال الاعتياد على المناظر الطبيعية الجميلة وزيارة الحدائق العامة".

