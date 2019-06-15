رسالة هامة من "أديب" للجماهير المصرية قبل أمم إفريقيا

15 يونيو 2019 - 10:30 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لاعبي المنتخب الوطني بإستاد الدفاع الجوي للاطمئنان على الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية، كانت بهدف تشجيع اللاعبين.



وانتقد «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر»، انتقاد البعض لأداء المنتخب، والتوقع أن المنتخب لن يكون مستواه جيدًا،



معقبا: «في ناس غربان عمالين يتوقعوا أن المنتخب هيلعب وحش.. أنا مشوفتش حد بيحب بلده ومنتخب بلاده بيعمل كده».

