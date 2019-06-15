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مشاركة مستوطنين في عرس فلسطيني تثير انتقادات واسعة

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أثارت مشاركة مستوطنين إسرائيليين في عرس فلسطيني في قرية غربي رام الله، وسط الضفة الغربية، انتقادات واسعة في الأوساط الشعبية والفصائلية الفلسطينية.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فلسطينية، الجمعة والسبت، مقطعا مصورا لمستوطنين إسرائيليين خلال مشاركتهم مساء الخميس في عرس فلسطيني، بقرية دير قديس، غربي رام الله، ظهر بعضهم محمولاً على أكتاف شبان فلسطينيين.
وعلى إثر ذلك، أعلنت حركة التحرير الفلسطينية "فتح" أنها قررت فصل والد العريس من عضويتها.
وقالت "فتح"، في بيان لها، إنها "قررت فصل راضي ناصر (والد العريس) من حركة فتح بشكل قطعي، وحجب الثقة عنه في المجلس القروي".
ويشغل ناصر منصب رئيس المجلس القروي في دير قِدّيس بعد فوزه في الانتخابات ضمن قائمة حركة "فتح".
كما قررت الحركة "إحالة أسماء الذين شاركوا في العرس مع المستوطنين في دير قديس، إلى الجهات الأمنية المختصة، لأخذ المقتضى القانوني بحقهم".
بدورها، قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إنها "بادرت إلى وقف الموظف (راضي ناصر) عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق باشرت عملها فعلياً".
وناصر أيضا هو نائب مدير التربية والتعليم بضواحي القدس.
وفي بيان لها، أعربت الوزارة عن "الالتزام بالتعاطي مع الموضوع بكل شفافية ومكاشفة".
وأضافت أن "صوْن القيم الوطنية والوفاء لها هو نهج أصيل لن يكون بأي حال من الأحوال موضع نقاش"، مضيفة أنها "لن تتهاون مع كل اختراق لهذا المبدأ، وستتعامل بكل حزم مع أي تجاوز".
من جانبها، طالبت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، "بمحاسبة كل من قام بدعوة المستوطنين لحفل الزفاف المذكور".
وشددت في بيان لها على أن "الشعب الفلسطيني يرفض كل هذه الممارسات الخارجة عن وحدة صفه الوطني."
كما استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة، "السماح بمشاركة عدد من المستوطنين في عرس دير قديس"، معتبرة هذا الفعل "حالة شاذة عن وعي شعبنا بضرورة مقاومة الاحتلال".
وفي بيان لها، قالت "حماس"، إن "هذه المظاهر التي تشمل الاحتفاء بالاحتلال ومستوطنيه المجرمين، أو ما تنتهجه السلطة من تنسيق أمني، أو ما يدور من تطبيع عربي رسمي معه، لن يعطي شرعية للاحتلال على أرضنا".
ودعت الحركة "لمحاسبة المسؤولين عن هذه المشاركة الآثمة، ومقاطعتهم اجتماعيا، والتنديد بفعلهم وكل ما يمت لهذه الأعمال غير الوطنية بصلة". -

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