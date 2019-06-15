هل تنجح مصر في استغلال «أمم إفريقيا» لإنعاش السياحة؟

15 يونيو 2019 - 09:46 م

تتطلع السياحة المصرية التي شهدت انتعاشة خلال الفترة الأخيرة إلى مزيد من الانتعاش خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر في 21 يونيو الجاري.

وطالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجميع وزرائها، خصوصًا وزراء السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة، باستغلال استضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في تنشيط السياحة المصرية، وتوفير آليات جذب للجماهير القادمة إلى مصر للمشاركة في هذه البطولة.

وقال في بيان أصدره اليوم، إن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين الأفارقة هم من النجوم الكبار داخل المنتخبات الأوروبية والعالمية، مطالبًا بتخصيص برامج ترفيهية وسياحية للجماهير والوفود القادمة إلى مصر؛ لمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية على أن تكون هذه البرامج مخفضة لتمثل عنصر جذب لهم.

وأكد أهمية استغلال هذا الحدث الرياضي الكبير فى الترويج للسياحة المصرية عربيًا وإفريقيًا ودوليًا، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة لهذا الغرض تتضمن تنظيم زيارات ولقاءات للاعبين والجماهير لمختلف المواقع السياحية والأثرية، مع توزيع كتيبات سياحية وأثرية مترجمة لعدة لغات على اللاعبين والجماهير بالمجان؛ لأن هذه البطولة هي فرصة تاريخية لجذب السياح العرب والأفارقة والأجانب لمصر.

في السياق، قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني, إنه "من المفترض أن يُستغل هذا الحدث الرياضي والتاريخي في جذب السياحة عن طريق عمل برامج لتلك المنتخبات؛ خاصة أن بها لاعبين مشاهير يلعبون في فريق عالمية، ويقومون بنشر صورهم عبر صفحاتهم على "السوشيال ميديا"، الأمر الذي يمثل دعاية للسياحة المصرية".

وأضاف إدريس لـ"المصريون"، أنه "للأسف لم تقُم حتى الآن الجهات المشاركة في استضافة هذا الحدث بإشراك لجنة السياحة أو أخذ رأيها، سواء من جانب اتحاد الكرة أو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب".

وأوضح أنه "كان لابد من اشتراك لجنة السياحة باعتبار لجنة متخصصة، سوف تقدم العديد من النصائح في مجال السياحة".

وتابع: "الحكومة تنظر إلى كأس الأمم الإفريقية على أنها "كرة قدم" فقط دون النظر إلى أهميتها والاستفادة منها في تنشيط السياحة وزيارة المعالم السياحية مثل الأهرامات والمتاحف الأثرية الموجودة في القاهرة؛ مما يساهم في ترويج السياحة".

وأشار إلى أنه "خلال الفترة الأخيرة تمت دعوة ببعض اللاعبين المشهورين للتصوير بجوار الأهرامات وأبو الهول مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي مقابل مبالغ خيالية, والآن قد يكون من هو أفضل من "ميسي" على أرض مصر ولا أحد يستغله".

وأشار "إدريس"، إلى أنه "قد تكون هناك برامج دون العلم بها للمنتخبات المشاركة بعد انتهاء البطولة، أو خلال فترات الراحة بين المباريات لزيارة بعض المعالم السياحية لتنشيط السياحة والترويج لها عالميًا".

من جانبه، قال النائب حسين عشماوي، عضو لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب, إن "البطولة من البطولات المهمة التي يمكن أن يستفاد منها اقتصاديًا في جميع القطاعات سواء في الاستثمار أو في السياحة".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "أجهزة الدولة تعمل على أن يخرج هذا العرس الرياضي بأفضل صورة, كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمعالم السياحية داخل المحافظات التي ستقام عليها مباريات البطولة لدعوة اللاعبين والمشجعين لزيارتها".

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة إلى أن "هناك برامج لزيارة الأهرامات والبازارات السياحية, لإرسال رسالة لكل شعوب العالم بأن مصر آمنة وخالية من الإرهاب، خاصة أن المنتخبات المشاركة سيحتشد وراءها العديد من الجمهور لتشجيعها، ومن بينها شخصيات بارزة تريد الاستمتاع بالمعالم السياحية وهذه فرصتها".