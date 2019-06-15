شريف مدكور للمشاهدين: "استحملوني لو شعري وقع"

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شريف مدكور
شريف مدكور

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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حرص  الإعلامي شريف مدكور، على استكمال برنامجه "4 شارع شريف"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، حيث ظهر اليوم للمرة الأولى على الشاشة بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني على القولون.

وقال شريف مدكور، إنه يتلقى حاليًا علاجًا بجلسات الكيماوي، وأن قناة الحياة عرضت عليه أن يأخذ فترة راحة طويلة تُقدر بـ4 أشهر حتى الانتهاء من تلك الجلسات، ولكنه رفض، مستطردًا: "جزء من العلاج إني أطلع للمشاهدين، واستكمل شغلي".

ووجه الإعلامي، حديثه إلى متابعيه وضيوفه،: "لو لاحظتوا شعري وقع أو حالتي بقت سيئة أثناء تقديم البرنامج، ياريت نستحمل بعض شوية".

وأضاف "مدكور": " الواحد مش مصدق إنه راجع للشارع بتاعه أبدًا، عاوز أقول حاجة لكل الناس اللي قعدوا يدعولي ويبعتوا كلام حلو، سواء مصريين أو غير مصريين، انتوا على راسنا من فوق، وشكرًا ليكم جدًا جدًا".

وتابع: "الكينج اتصل بيا في رمضان بعد جلسة الكيماوي، وقال لي أنا محمد منير، ولم أصدق في البداية، ولكن بعد ذلك تأكدت أنه الكنيج من خلال صوته، وتلقائيًا قمت من السرير، وحسيت إني خفيت من الكيماوي، وكل حاجة بقت تمام".

واستكمل: "قعد يقولي كلام كتير حلو، وقال لي أنا بتكلم عشان أطمن عليك، أنا من عشاق الفنان الكبير محمد منير، ربنا يخليك لينا، ودايمًا تبقى في أحسن حال".


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