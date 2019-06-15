» مواعيد جديدة لمترو الأنفاق خلال بطولة أمم إفريقيا

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أعلن المهندس علي فضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، مد تشغيل الخطوط الثلاثة ساعة إضافية حتى 19 يوليو المقبل وهو نهاية البطولة، تزامنًا مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، يوم 21 يونيو الجاري.

وقال «فضالي» في تصريحات صحفية، إن التشغيل الجديد الخاص بالبطولة يبدأ في الخامسة والنصف صباحًا، وينتهي في الثانية بعد منتصف الليل.

وأكد على استعداد المترو لنقل جميع المشجعين إلى المحطات القريبة من الملاعب.

وافتتحت وزارة النقل اليوم، محطات جديدة في الخط الثالث للمترو، الذي يُقدم خدمة مميزة للراكب، لا تقل عن خدمات المترو في الدول المتقدمة.


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