» أمير سعودي يرد على "تصريح مثير" لإعلامي لبناني

15 يونيو 2019 - 09:03 م

رد أمير سعودي على تصريحات أدلى بها رفيق نصرالله، مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات، حول المملكة العربية السعودية وأنها "أكثر الدول من ناحية نسب التسول فيها"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نصرالله في المقابلة التي أجراها على قناة OTV اللبنانية لمقدم البرنامج: "وين أكثر بلد فيه تسول؟" فيجيبه المقدم: "لبنان؟" ليقول نصرالله: "رح تتفاجئ إذا بقلك السعودية؟ أنا مرقت في 1979-1980 جئت بالبر من الإمارات إلى لبنان المناطق التي شفتها بعرعر بتفرجيك وكأنهم بزمن المماليك".

الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد رد على مقطع الفيديو قائلا في تغريدة: "يتساءل الضيف:- وين أكتر بلد فيه تسوّل .. المذيع مجيبًا بتساؤل:- لبنان؟.. فيرد الضيف:- (رَحْ تتفاجأ ..السعوديّييي)طبعًا يعني السعوديّة.. وأنا أسأل نفسي وأجيب:- س:-وين أكثر بلد فيه زبالة ج:-لبنان وما (رَح تتفاجأ) من كثرة الزبالة صاروا يستضيفوها في البرامج".

من جهته علّق الإعلامي اللبناني، نديم قطيش قائلا: "ضيف على قناة رئيس الجمهورية اللبنانية يتحدث عن التسول في السعودية؟؟؟ طيب إذا السعوديين متسولين ليه ناطرين منهم يجوا سياحة على لبنان؟؟؟".