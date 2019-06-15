» عرض إنجليزي يُهدد استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

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المصريون

الاهلى

رمضان صبحى

أبدى مسئولو ولفرهامبتون الإنجليزي، رغبتهم في الحصول على توقيع رمضان صبحي، المحترف ضمن صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي ولاعب المنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأمل الذئاب، في الحصول على خدمات رمضان، بعد أن هبط هيدرسفيلد لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وفقًا لما ورد عن موقع "examinerlive " الإنجليزي.

وجاء اهتمام ولفرهامبتون، بضم رمضان بتوصية من البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق، الذي يبحث عن المواهب الشابة، لدعم خطوط فريقه، خلال الموسم المقبل، وقد تكلف تلك الصفقة خزينة الذئاب 700 ألف جنيه إسترليني.

وقضى رمضان 6 أشهر على سبيل الإعارة، في صفوف الأهلي، منذ يناير الماضي، وظهر بشكل طيب للغاية مع القلعة الحمراء.


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