«الخطيب» سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية

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الخطيب

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كشف مصدر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، تم اختياره كسفير لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، مشيرا إلى أن الخطيب سيحضر المباراة النهائية مع 5 سفراء منها الكاميرون صامول إيتو.

وتشهد بطولة أمم أفريقيا 2019 الحالية لأول مرة مشاركة 24 منتخبا، على أن تستضيف القاهرة مجموعتين بينما باقى المحافظات تسقبل مجموعة واحدة.

وقالت مصادر إن الكاف اختار محمود الخطيب رفقة 4 لاعبين سابقين على رأسهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق بسبب اسمه وشعبيته الجارفة داخل القارة السمراء .



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