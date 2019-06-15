داعية سلفي: لهذا السبب لا ينتحر طلاب الثانوية الأزهرية

15 يونيو 2019 - 07:48 م



شهدت امتحانات الثانوية العامة هذا العام، أكثر من محاولة انتحار بين الطلاب نظرًا لصعوبة امتحان بعض المواد، وفقًا لما جاء على لسان بعض الطلاب الذين تم إنقاذهم.



وكان لافتًا أنه في الوقت الذي تتكرر فيه سنويًا محاولات الانتحار بين طلاب الثانوية العامة، إلا أنها تغيب تمامًا بين نظرائهم من طلاب الثانوية الأزهرية.



هذا ما دفع الداعية السلفي، سامح عبد الحميد إلى دعوة الآباء والأمهات في مصر إلى إلحاق أولادهم بالتعليم الأزهري، لأنه "يزرع الإيمان والطمأنينة في قلوبهم".



وقال إن "هناك كليات في الأزهر غير موجودة في التعليم العام، والتعليم الأزهري يزرع الإيمان والطمأنينة في قلوب الطلاب، ولايشهد الضغط العصبي الذي يتعرض له الطلاب في امتحانات الثانوية العامة.



وأضاف عبدالحميد لـ"المصريون"، أن "امتحانات الثانوية الأزهرية لم تشهد أي حالات انتحار خلافًا لامتحانات الثانوية العامة، وهو ما يجب أن يدفع الآباء والأمهات إلى إلحاق أولادهم بالتعليم الأزهري، لتفادي الضغط العصبي في الثانوية العامة".



وأوضح عبدالحميد أن "التعليم الأزهري الجامعي فيه نظائر لجميع الكليات التي في التعليم العام، طب وهندسة ولغات وغيرها، بل هناك كليات في الأزهر غير موجودة في التعليم العام".



وأشار إلى أن "مشيخة الأزهر نقَّحت الكتب الأزهرية، فأصبحت المواد أيسر وأوضح وأسهل، والطالب الأزهري يدرس علوم الدين والدنيا، فيصبح مثقفًا متعدد النواحي، ويكون بمنجاة من الاكتئاب والحزن والقلق الذي يُؤدي للانهيار".





