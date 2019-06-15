  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:11 م
بحث متقدم
تركي الفيصل

تركي الفيصل: هذا مخطط قطر منذ 1995

الخطيب

«الخطيب» سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية

داعية سلفي

داعية سلفي: لهذا السبب لا ينتحر طلاب الثانوية الأزهرية

محمد حمدان دقلو

السودان.. أول رد للمجلس العسكري بعد بيان النيابة

احمد احمد ورئيس الفيفا

فضائح جنسية تهز عرش كرة القدم

مطار أبها

مشروع قرار عربي بشأن الهجوم على مطار أبها

الكوافيرات

الكوافيرات فى مرمى النواب

طائرة سعودية

تونس تعتقل طاقم طائرة سعودية وتمنعهم من السفر

الذهب

تراجع كبير بشكل مفاجئ في أسعار الذهب

تركي آل الشيخ

حقيقة صدور أمر ملكي بإعفاء تركي آل الشيخ

السودان.. أول رد للمجلس العسكري بعد بيان النيابة

عرب وعالم

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو

وكالات

أخبار متعلقة
#

المجلس العسكري السوداني يصدر بيانًا عاجلاً

#

المجلس العسكري يقيل النائب العام السوداني

#

تعليق الإمارات على تعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكري

#

شاهد.. أول بيان لرئيس المجلس العسكري السوداني

دخل المجلس العسكري السوداني والنيابة العامة، فى خلافات إثر تبرؤ الأخير من الدماء التى سالت فى فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، إن الشعب السوداني هو من دفع إلى تغيير نظام البشير.

وذكر حميدتي، في خطاب جماهيري، إن المجلس العسكري لم يرفض التفاوض على عكس بعض الاتهامات.

وتابع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي "هناك من يسعى إلى إشعال الفتنة في السودان"، وأضاف "لن يكون هناك فوضى في السودان والتغيير تم بسلاسة وبلا دماء".

وكان النائب العام السوداني قد كشف، اليوم السبت، كواليس ليلة فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني يوم 3 يونيو.

وقال النائب العام السوداني إنه تم الاتفاق على إخلاء "منطقة كولومبيا" دون استخدام الرصاص، ولكن استخدام العصي أو الغاز المسيل للدموع فقط في حال مقاومة قوات الأمن.

وتابع النائب العام أن "ثلاثة وكلاء نيابة تواجدوا خلال تنظيف المنطقة، وانسحبوا بعدما جرى استخدام الرصاص".

وأضاف "لجنة تقصي الحقائق باشرت عمليها فيما يتعلق بأحداث 3 يونيو وليس لها علاقة باللجنة المشكلة من قبل المجلس العسكري".

كما ذكر النائب العام السوداني المكلف أنه لم يتم الحديث معه حول فض الاعتصام.

وتابع الوليد سيد أحمد "لدينا بيان توضيحي حول أحداث فض الاعتصام في الثالث من يونيو، استدعيت لاجتماع في وزارة الدفاع من قبل المجلس العسكري، بمشاركة رئيس القضاء وآخرين، حول الجرائم التي تتم في منطقة كولومبيا".

وأضاف النائب العام المكلف "تم الاتفاق على أن يتم إخلاء منطقة كولومبيا بسبب الجرائم التي تحدث فيها… ولم يتم الحديث عن فض الاعتصام".

وتابع "لم يتم استعراض أي خطة لفض الاعتصام خلال هذا الاجتماع".

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين، ويونيو، قامت بفضه بالقوة، ما أدى، حتى اليوم، إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج، ودعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل اعتبارا من الأحد الماضي وعلقته يوم الثلاثاء.

وتطالب قوى "الحرية والتغيير" في السودان، بإجراء تحقيق محايد في فض اعتصام القيادة العامة لتحقيق العدالة والمحاسبة، مؤكدة أن المجلس العسكري يحاول تقليل من "حجم هذه المجزرة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» المجلس العسكري السوداني: لا نريد السلطة وفاهمين اللعبة جيدًا
» شاهد.. «صلاح» يدخل في نوبة ضحك هستيرية بسبب زميله بالمنتخب
» "ناسا" تتكلف 30 مليار دولار لإعادة رواد الفضاء إلى القمر
» وديًا.. جنوب إفريقيا تتعادل سلبيًا مع غانا
» قطر: نحن من أول محاربي الإرهاب
» «الحضري» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده
» النيابة السودانية تتبرأ من فض اعتصام 3 يونيو
» منافس مصر.. أوغندا تهزم كوت ديفوار وديًا
» "زينتي": فيلم المعهودة سيكون مفاجأة للجمهور وسيعرض قريبًا
» أوبي ميكيل: لاعبو نيجيريا متحمسون للفوز بكأس أمم إفريقيا
» بالفيديو.. ببغاء يغني لـ«صلاح»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عشاء

    08:35 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس