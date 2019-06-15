فضائح جنسية تهز عرش كرة القدم

15 يونيو 2019 - 07:04 م

رئيس الكاف متهم بالابتزاز الجنسى: الجنس مقابل العمل.. إيقاف رئيس الاتحاد الأفغانى مدى الحياة بعد تحرشه بلاعبات المنتخب.. وفضيحة الاغتصاب تحاصر «نيمار»



يبدو أن عالم الساحرة المستديرة أصبح لا يتسم بالأخلاق والروح الرياضية التي صنعت من أجلها كرة القدم، بعد الكشف عن العديد من الجرائم الأخلاقية والفضائح الجنسية خلال الفترة الأخيرة.

ففى بعض الأحيان، يُظهر بعض اللاعبين الجانب المظلم فى شخصياتهم، خصوصًا أثناء المعسكرات الكروية التى تمتد لفترة زمنية طويلة، وغالبًا ما تكون بعيدة عن الوطن، الأمر الذى سهّل للكثير من اللاعبين السقوط في فخ الفضائح الجنسية التى أضرت بحياتهم بشكل عام.

ولأن الجنس يشغل حيزًا فى حياة المشاهير، فقد وقع نجوم كرة القدم ضحية العديد من الفضائح، منهم مَن تأثر بها سلبًا، ومنهم مَن أكمل مشواره من دون اكتراث.

لم يقتصر الأمر على اللاعبين، بل وصل إلى مسئولين كبار في الاتحادات القارية والمحلية.

فلم يلتقط أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أنفاسه من التحقيق فى تهمة الفساد المنسوبة إليه، حتى خرجت المالية مريم دياكيت مستشارة العلاقات العامة السابقة بالاتحاد، عن صمتها لتكشف حقائق جديدة فى قضية تحرشه بسيدات الكاف.

وقالت "دياكيت": "رفضت الزواج بـ"أحمد"، بعدما تحرش بى عام 2017 بالرباط عاصمة المغرب.

وأضافت: "أحمد أحمد رفض أن يجعلنى أعمل لأننى رفضت أن أتزوجه.. وقال لى تعالى إلى غرفتى لكى تحصلى على العمل". وتابعت: "كان يرفض السماح لى بالعمل لأننى رفضت الزواج منه، عندما تكون رئيسًا ولديك أناس يحلمون بالعمل فى كرة القدم وأنت تقول تعالى إلى غرفتى وأمنحك وظيفة، أليس هذا إساءة استخدام للسلطة؟".

واستكملت: "بصفتى امرأة بصفات إسلامية، لم يكن بالسهل أن أذهب معه إلى غرفته الخاصة به".

رئيس الاتحاد الأفغاني

بالتوازي مع تفجير هذه التهمة ضد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أًصدر الاتحاد الدولى لكرة القد "فيفا" قرارًا صارمًا بإيقاف رئيس الاتحاد الأفغانى لكرة القدم مدى الحياة بسبب استغلاله الجنسى للاعبات المنتخب الوطنى منذ عام 2013.

خالدة بوبال، مديرة منتخب أفغانستان، أعلنت تعرض العديد من لاعبات المنتخب للاعتداءات الجنسية من قبل العديد من المسئولين فى الاتحاد يأتى على رأسهم رئيس الاتحاد.

وأشارت إلى خوف العديد من اللاعبات للإدلاء بالحقيقة خوفًا من تعرضهن للقتل على يد العديد من المسئولين فى الاتحاد الأفغانى الذين يمتلكون نفوذًا كبيرًا.

بوبال قدمت على لجوء سياسى للدنمارك، قبل أن تقرر فضح المسئولين فى الاتحاد الأفغانى في الاعتداءات الجنسية.

نيمار

كما تداولت وسائل الإعلام فضيحة جنسية متهم فيها النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان مع باربرا بالفين عارضة الملابس الداخلية بشركة "فيكتوريا سيكريت"، بعد أن رصدت الكاميرات عارضة الأزياء خلال تسللها من منزل النجم البرازيلى بالعاصمة الفرنسية باريس، عقب ليلة حمراء أمضتها برفقة مهاجم الفريق الباريسى.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن باربرا بالفين أمضت ليلة حمراء برفقة نيمار فى منزله بباريس، عقب لقائهما فى احتفالية أسبوع الموضة، ورصدتها الكاميرات خلال تسللها من منزل النجم البرازيلى فى الساعات الأولى من الصباح.

وأشارت الصحيفة إلى أن باربرا انضمت إلى نيمار ولويس هاملتون بطل العالم لسباقات فورمولا1، خلال الحفل، ولكن نجم الفورمولا1 تركهما وحدهما فى منزل النجم البرازيلى.

وكان دليل إدانة النجم البرازيلى هو تسلل عارضة الأزياء من منزله فجرا، دون أى ماكياج على وجهها وارتدائها فستانًا مختلفًا عن الذى كانت ترتديه فى الحفل، وفى الوقت نفسه، عاد نيمار دون أن يبدل ملابسه إلى فندق هيلتون بارك لين، فى وقت لاحق من مغادرة الفتاة.

كريستيانو رونالدو

فضيحة نيمار جاءت بعد أسابيع من اتهام البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالى الحالي، باغتصاب فتاة مراهقة عام 2009.

وأكدت الفحوصات الطبية تعرض الفتاة للاغتصاب بالفعل، ووكل النجم البرتغالى 9 محامين للدفاع عنه، واضطر فى النهاية لدفع مبلغ قدره 375 ألف دولار للفتاة من أجل الحصول على تنازل كتابى منها عن القضية.

روبينيو

كما أصدرت إحدى المحاكم الإيطالية حكمًا على النجم البرازيلى روبينيو بالسجن 9 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسى على فتاة فى يناير عام 2013، بعد أن ثبتت إدانته بجانب 5 أشخاص بالاعتداء الجنسى على فتاة ألبانية فى أحد النوادى الليلية عندما كان اللاعب ضمن صفوف فريق ميلان.

جون تيرى يخون زميله

الفضيحة الأشهر كانت من نصيب قائد المنتخب الإنجليزى السابق جون تيري، حيث سلطت صحيفة "ديلى ميل"، قبل انطلاق كأس العالم عام 2010، الضوء على قيامه بخيانة زوجته مع صديقة صديقه "واين بريدج" وكان يتخذ من بيت الأخير مكانًا للقاء صديقته.

وأحدثت الفضيحة ضجة كبيرة فى صفوف المنتخب، حيث أنه وبدلًا من التركيز على التحضير الذهنى والفنى للبطولة من قبل المدرب الإيطالى فابيو كابيلو، ركز الأخير والاتحاد الإنجليزي والإعلام قضية شارة الكابتن وهل يجب أن تٌنزع من يد تيرى أم لا، وهو ما أثر على علاقة لاعبى الأسود الثلاثة بقائدهم.

مايكل بالاك

فضيحة كان بطلها مايكل بالاك، قائد منتخب ألمانيا السابق، الذى طالما عرف بانضباطه، خاصة أنه متزوج وأب لثلاثة أطفال قبل أن يكشف حقيقته المرة زميله السابق فى نادى بايرن ميونيخ كريستيان ليل، الذى اعترف بأن بالاك أقام علاقة مع زوجته دانييلا.

فضيحة نجوم فرنسا

أقامت المغربية زاهية دهار علاقة جنسية مع ثلاثى منتخب فرنسا فرانك ريبيرى وكريم بنزيمة وسيدنى جوفو، قبل أن يكشف الإعلام الفرنسى عن الواقعة، وكانت المفاجأة أن المغربية فتاة قاصر وهو ما يعد قضية كبيرة فى فرنسا.

راين جيجز

هو أسطورة فى عالم الكرة البريطانية والعالمية بكل تأكيد، فحصوله على لقب "سير" من الملكة إليزابيث الثانية لم يكن من فراغ، ولكن يبدو أنه لم يكن مثلاً أعلى فى حياته الشخصية، مثلما كان داخل المستطيل الأخضر، فاللاعب المخضرم قام بخيانة شقيقه ومارس العلاقة الجنسية مع زوجته عدة مرات. وهو الأمر الذى جعل معظم عائلة راين جيجز تقاطعه الحديث أو التعامل معه منذ عدة سنوات.

رونالدو

وقع النجم البرازيلى رونالدو، ضحية فضيحة جنسية هى الأطرف من نوعها، حيث اصطحب ثلاث بائعات هوى إلى منزله بعد ليلة حافلة، ليكتشف لاحقًا أنهن "رجال" قاموا بعملية تحول جنسي.

حاول رونالدو شراء سكوتهن بالمال خوفًا من الصحافة، لكن الحادثة سرعان ما انتشرت كالنار فى الهشيم، لتزيد من محنة اللاعب الذى كان يعانى من تراجع مستواه.

جوزيف بلاتر

رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم السابق، اتهم هو الآخر بالتحرش بحارسة مرمى المنتخب الأمريكى هوب سولو، فى يناير 2013، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الفيفا، وأنكر متحدث باسمه الاتهامات، وقال إن "هذه المزاعم سخيفة".