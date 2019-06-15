» شاهد.. «صلاح» يدخل في نوبة ضحك هستيرية بسبب زميله بالمنتخب

أمير سعد
نشر النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، فيديو من معسكر الفراعنة، المقام حاليًا في الإسكندرية؛ استعدادًا لأمم إفريقيا 2019، وذاك عبر على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
ويظهر في الفيديو النجم محمد صلاح وعلي غزال وهما يستمعان إلى نبيل دونجا يتحدث باللغة الإنجليزية الركيكة، ما أثار جدلًا واسعًا وسخرية من جانب زملائه".
ويخوض الفراعنة مباراة ودية أمام المنتخب الغيني يوم الأحد المقبل، وبعدها يبدأ المشوار الأفريقي يوم 21 من الشهر الجاري على استاد القاهرة أمام زيمبابوي في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
View this post on Instagram
هو اللي بيقوله دونجا ده انجليزي ?????? صلاح واقع من ضحك ?????? . . . . Follow [email protected]_king . . . . . . . . #mosalah #theegyptianking #ynwa #mosalah11 #liverpoolfc #liverpool #ادعم_صلاح #تفاعل #لايك #كومنت #محمد_صلاح #كوميكس#جمهوريه_الاهلي#باشا_مصر #البرنسيسه #ابله_فاهيتا #مسرح_مصر#نسر_الصعيد #بوستات#الكومنت_الفشيح#الكومنت_الفصيل#مي_حلمي #عالم_أزياء_مي_عزالدين #اكسبلور_فولو #اكسبلور #بوستات #هي_وبس #بث #شيمي #سهر_الصايغdo
عشاء08:35 م
فجر
03:13
شروق
04:55
ظهر
12:00
عصر
15:39
مغرب
19:05
عشاء
20:35