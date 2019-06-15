نقل البرلمان: زيادة تذاكر «المترو الثالث» ليس عشوائيًا

15 يونيو 2019 - 06:52 م

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الانفاق، هو أمر طبيعي واستراتيجية يجب أن تتبعها الدولة فى كل شىء، لتعتمد على أن السعر يكون مقابل الخدمة، وهو ما يحافظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين فى آن واحد.

وأشار إلى أن رفع تذاكر الخط الثالث وحده دون الخطين الأول والثانى، أكبر دليل على أن الرفع غير عشوائى، بل له مبرراته المقنعة، خاصة وأن الخط الثالث يتميز بمجموعة امتيازات عن الخطين الآخريين أهمها السرعة العالية حيث لا تتجاوز المدة من العتبة إلى نادى الشمس 25 دقيقة.