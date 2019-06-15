» «الحضري» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

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المصريون

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الحضرى

ليفربول

هنأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي والفراعنة بعيد ميلاده رقم 27.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي علة تويتر:

كل سنة وانت طيب يا فخر العرب و العمر كله ليك سعادة و خير و تألق و كل حاجة حلوة ، عيد ميلاد سعيد يابو صلاح.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر فى بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

ويحتفل محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو 1992 بالغربية.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفاً فى فوز "الريدز" على توتنهام بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".


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