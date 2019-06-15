» صورة تُهدد مستقبل «أوباما» مع الزمالك

15 يونيو 2019 - 04:49 م

نشر يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، صورة تجمعه بالسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

وتوقع عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حدوث أزمة بين اللاعب ورئيس القلعة البيضاء، بعدما أكد الأخير في وقت سابق وجود أزمة بين أوباما ومدربه السابق بسبب تواجده في مركز لاعب الوسط المدافع خلال المباريات.

يذكر أن رئيس السابق، أكد أن يوسف أوباما أبلغ السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق أنه لا يلعب في مركزه وأنه يرفض اللعب في مركز لا يجيد اللعب فيه.