مفوضية حقوق الإنسان تزور«البشير» وتفجر مفاجأة

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السجن

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البشير

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زار وفد من مفوضية حقوق الإنسان سجن “كوبر” الذي يقبع فيه الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وأكثر من 20 معتقلا آخرين من نظامه.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن البشير يقبع في غرفة صغيرة بها سريران، حيث كان معه رئيس البرلمان السابق، أحمد إبراهيم الطاهر، الذي أُطلق سراحه.

وحسب المصادر فإن البشير يتلقى الرعاية الطبية بانتظام وأطباؤه يشرفون على ذلك، وهو يكثر من القفشات والضحكات.

وأكد أن النيابة السودانية بدأت فعلا التحقيق مع «البشير» ، فيما ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها ووجهت إلى الرئيس المخلوع 3 تهم تتعلق بالفساد.

وشكا النائب ا?ول السابق، علي عثمان محمد طه، من حرمانهم 4 مرات من أداء ص?ة الجمعة، وقال: سمح لنا بص?ة العيد، ولن نسكت على المنع من ص?ة الجمعة.

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، وتم إيداعه في وقت لاحق في سجن كوبر مع آخرين من قادة نظامه.


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