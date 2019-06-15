  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:58 م
بحث متقدم
لولوة الخاطر

قطر: العرب لا يصنفون "حماس" إرهابية

البشير

مفوضية حقوق الإنسان تزور«البشير» وتفجر مفاجأة

تركي آل الشيخ

حقيقة صدور أمر ملكي بإعفاء تركي آل الشيخ

البشير

قرار جديد للنائب العام السوداني بشأن محاكمة "البشير"

صلاح

رئيس الزمالك يوجه رسالة قاسية لـ"صلاح"

السعودية

السعودية تطالب بتحرك سريع لإنقاذ الطاقة العالمية

خالد جلال

تغيرات جديدة بجهاز الزمالك.. تعرف عليها

إعلامي مصطفى بكري

بكرى: السوريون في مصر وقفوا معانا ضد الإخوان

نركي بن طلال

أمير سعودى يشعل غضب الحوثيين بهذا الأمر

ارشيف

رئيس الزمالك يعلن موعد الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة

رئيس الزمالك يوجه رسالة قاسية لـ"صلاح"

الرياضة

صلاح
صلاح

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

أسطورة "ليفربول" يوجه رسالة قاسية لـ"صلاح"

#

اقفل مصانع قلة الأدب .. لآخر مرة بقولهالك

#

أسطورة إنجلترا يوجه رسالة قاسية لـ"صلاح"

#

رئيس الزمالك يوجه رسالة محرجة لـ" محمد صلاح"

الزمالك

تضى

صاح

تقادات

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رسالة الي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، اتهموا فيها بالغرور.

وغضب "منصور" من تعامل "صلاح" مع أهالي بلدته نجريج الذين توافدوا على منزله عقب عودته من انجلترا متوجا بلقب دورى أبطال أوروبا لإلتقاط الصور التذكارية . 

وقال فى تصريحات تليفزيونية موجها حديثه لمحمد صلاح : أرجع محمد صلاح الناس اللى بتحبه .. البسطاء لا يعرفون معنى كلمة عدم احترافية التى كتبتها منتقدا التوافد من عشاقك على منزلك لإلتقاط الصور التذكارية معك .

وأضاف منصور : من منطلق حبى لك يا صلاح وإعجابي بك وبشخصيتك وتشريفك لمصر أتمنى أن تقود منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية وأن تتعامل مع البسطاء والجماهير بمثل هذا الحب الذي يحملونه لك وأنا زعلان عليك .

كان محمد صلاح قد انتقد بشدة التوافد الجماهيري والإعلامي على منزله بمسقط رأسه نجريج وفشله فى أداء صلاة عيد الفطر المبارك مؤكدا ان ذلك يقوض حريته الشخصية ويمثل عدم إحترافية


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة تُهدد مستقبل «أوباما» مع الزمالك
» النيابة السودانية تتبرأ من فض اعتصام 3 يونيو
» إلغاء حفل مطرب شهير بمدينة جدة
» بالفيديو.. هكذا شجعت رانيا يوسف المنتخب
» مرتضى منصور لـ«الأولمبية»: شكرًا
» مرتضى منصور: «ما أعرفش حاجة عن إسلام عيسي»
» لهذا السبب البحرين تغرق طائرة مدنية
» "مدكور" يعود للشاشة من جديد في هذا التوقيت
» 7 معلومات عن استاد السلام أهمها رقم 2
» فيديو مثير لـ سما المصري من داخل "الجاكوزي"
» رقصة جريئة لـ دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.