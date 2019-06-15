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مستشار قانون:

مرافعة أحمد زكي بفيلم "ضد الحكومة" بها كارثة

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فيلم ضد الحكومة
فيلم ضد الحكومة

إيمان هاني

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تن

أحمد زكي

ضد الحكومة

شعبان سعيد

أكد شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن عدم لجوء مخرج فيلم "ضد الحكومة" إلى رجل قانون للاستعانة به في مشهد مرافعة الفنان أحمد زكي، أدت إلى وجود كارثة قانونية في مشهد المرافعة، مشيرا إلى أن زكي أجاد دور المحامي وظهر ذلك أثناء مرافعته المؤثرة. 

وأوضح " سعيد" خلال لقائه عبر قناة " تن"، أن الكارثة التي وقع بها زكي تكمن في أنه لا يوجد مرافعة في قضايا التعويضات المدنية، لافتا إلى أن القضاء المدني يعتمد على المستندات وليست المرافعات. 

وأضاف أنه كان يتوجب على المخرج استشارة رجل قانون قبل العمل حتى يتجنبوا الأخطاء التي وقعوا فيها، لافتا إلى أنه في العمل صادف وجود قضية جنائية خاصة بحوادث القطارات،كان من الممكن استغلالها في المرافعة. 

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