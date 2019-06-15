رئيس الزمالك يعلن موعد الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة

15 يونيو 2019 - 02:01 م

نافش مجلس إدارة نادى الزمالك، بعض الأمور الإدارية قبل عقد مؤتمر صحفى بالصالة المغطاة بمقر النادى.

وعرض "منصور"، على أعضاء المجلس خيارين، الأول هو إقامة انتخابات كاملة على كل المقاعد بمن فيهم رئيس النادى، وذلك بعد اعتماد اللائحة الجديدة، والثانى هو إقامة انتخابات تكميلية على مقاعد محددة ومنها أمين الصندوق.

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك برفض الانتخابات الكاملة والموافقة على الانتخابات التكميلية، حيث أكدوا لمرتضى منصور أن الجمعية العمومية منحتهم أصواتهم فى العمومية الأخيرة لدورة كاملة لمدة 4 سنوات وليس لعام واحد فقط.

أكد رئيس الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي أيام 18 و19 و 20 من شهر يوليو المقفبل وفقا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا.