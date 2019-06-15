بكرى: السوريون في مصر وقفوا معانا ضد الإخوان

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صدى البلد

مصطفى بكرى



استنكر الإعلامي مصطفى بكرى، تحريض البعض ضد وجود الأشقاء السوريين الموجودين في مصر، قائلاً: "مرحباً بالسوريين على أرض مصر".

 وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" أن الشعب المصري أثبت أنه أكثر وعيًا وحرصًا على الأمن القومي العربي من الجميع، متابعًا: "السوريون في مصر وقفوا معانا ضد الإخوان" .

وأشار إلى أنه فور صدور حملة ضد وجود السوريين في مصر أصدر المصريون هاشتاج تحت عنوان "السوريون منورين مصر"، وبعد دقائق قليلة تصدر الهاشتاج موقع تويتر بمئات الآلاف من التغريدات وظل عدة أيام يتصدر قائمة الأكثر انتشارًا في مصر، معقبًا: "المصريون أظهروا صورة مصر الحقيقية".

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