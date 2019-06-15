تعليق جريء لـ"سعد الهلالي" بشأن الهجوم على الشعراوي

15 يونيو 2019 - 12:36 م





أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الشيخ محمد متولي الشعراوي لم يقدم نفسه على أنه معصوم أو ولي، وعندما فسر القرآن أطلق عليه خواطر، تعبر عن اجتهاده.



وأضاف "الهلالي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن كل الفتاوى التي قالها الشيخ الشعراوي مستمدة من رأي الجمهور، مثل فتواه في حكم تارك الصلاة، فهو مستمد من رأي الجمهور.



وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه يجب أن نرفع ولاية المشايخ من على الناس، ونعرض كل الآراء الفقهية، ونترك الاختيار لعقل الإنسان.

