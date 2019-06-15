طالبة تلقى بنفسها من أعلى مدرسة بسبب امتحان الاستاتيكا

15 يونيو 2019 - 12:22 م

ألقت طالبة بنفسها من الطابق الثاني بسبب امتحان مادة الاستاتيكا بالثانوية العامة بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابتها بجروح وكسور وسحجات وتم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.

وقالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة قد تلقت إخطارًا من لجنة مدرسة خالد بن الوليد بمدينة الغردقة بإلقاء طالبة بنفسها من الدور الثاني بعد خروجها من امتحان الاستاتيكا وعليه تم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.

كانت قد تلقت إسعاف البحر الأحمر استغاثة من لجنة مدرسة خالد بن الوليد بالغردقة بإقدام طالبة على إلقاء نفسها من الطابق الثاني تم نقلها بسيارة إسعاف وتعاني بإصابتها باشتباه بكسور وسحجات.

كان قد أدي طلاب الثانوية العامة اليوم بمدينة الغردقة امتحان مادة الاستاتيكا حيث انطلقت لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ولمدة ساعتين فقط.