"البشير" يكثر من القفشات والضحكات داخل محبسه

15 يونيو 2019 - 12:12 م

ذكرت وسائل إعلام سودانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة عن زيارة من مفوضية حقوق الإنسان سجن "كوبر" الذي يسجن فيه الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وأكثر من 20 معتقلاً آخرين من نظامه .

وكشفت المصادر عن أن البشير يقبع في غرفة صغيرة بها سريران، حيث كان معه رئيس البرلمان السابق، أحمد إبراهيم الطاهر، الذي أُطلق سراحه.

وحسب المصادر فإن البشير يتلقى الرعاية الطبية بانتظام وأطباؤه يشرفون على ذلك، وهو يكثر من القفشات والضحكات.

وأكد البشير أن النيابة السودانية بدأت فعلاً التحقيق معه، فيما ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها ووجهت إلى الرئيس المخلوع 3 تهم تتعلق بالفساد.

وشكا النائب الأول السابق، علي عثمان محمد طه، من حرمانهم 4 مرات من أداء صلاة الجمعة، وقال: سمح لنا بصلاة العيد، ولن نسكت على المنع من صلاة الجمعة .

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عامًا، وتم إيداعه في وقت لاحق في سجن كوبر مع آخرين من قادة نظامه .