» فيديو مثير لـ سما المصري من داخل "الجاكوزي"

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سما المصري
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متابعات- علا خطاب

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يبدو أن الفنانة سما المصري، تتعمد إثارة الجدل، لتبقي تحت الأضواء، وهذه المرة عبر نشرها مقطع فيديو جديد عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بالمايوه في مغطس للمياه "جاكوزي".

والغريب أن  اسما صورتلفيديو في الجاكوزي ولم تظهر وجهها أبدًا مبررة ذلك بالقول: "على شان أنا بعمل نيو لوك ومش عايزة تشوفي وجهي الأيام دي".

وظهرت سما المصري في الفيديو مرتدية كاش مايوه قائلة إنها ترتديه فوق المايوه لأنها “ست محترمة”.

وتحدثت سما في الفيديو عن عدد من المواضيع والتي كان من بينها نهائي كأس أفريقيا 2019 الذي تستضيفه مصر.


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