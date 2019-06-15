» رقصة جريئة لـ دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا

أحدث مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني وهى ترقص مع الطفل ياسين، ابن الفنانة الراحلة غنوة، شقيقة النجمة أنغام، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تصوير المقطع أثناء كواليس مقابلتها الإذاعي ببرنامج "أسرار النجوم"،

وكانت "الشربيني" تحاول تقليد الطفل بحركاته الرقصة المعروفة حول العالم، fortnite الشهيرة.

ونال مقطع الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيها وتم تداوله بكثافة بين صفحات محبيها على مواقع السوشيال ميديا، معبرين عن إعجابهم الكبير بعفويتها وتواضعها في التعامل مع الشهرة ومع الناس.