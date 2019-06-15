» رقصة جريئة لـ دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا

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دينا الشربيني
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متابعات-علا خطاب

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بشير

أحدث مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني وهى ترقص مع الطفل ياسين، ابن الفنانة الراحلة غنوة، شقيقة النجمة أنغام، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تصوير المقطع أثناء كواليس مقابلتها الإذاعي ببرنامج "أسرار النجوم"،

وكانت "الشربيني" تحاول تقليد الطفل بحركاته الرقصة المعروفة حول العالم، fortnite الشهيرة.

ونال مقطع الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيها وتم تداوله بكثافة بين صفحات محبيها على مواقع السوشيال ميديا، معبرين عن إعجابهم الكبير بعفويتها وتواضعها في التعامل مع الشهرة ومع الناس.

وكانت مصادر قريبة من النجم المصري عمرو دياب أكدت احتضانه للطفل ياسين فنياً لموهبته الكبيرة رغم صغر سنه، وبدأ هذا الأمر بترشيحه له لمسلسل “زي الشمس”.

من جهة ثانية، تحدثت الشربيني، خلال اللقاء عن علاقتها بعمرو دياب، مؤكدة أنها تأخذ برأيه في كل أعمالها، إضافة إلى رأي والدها، موضحًة أن النجم المصري شخص مُحب للحياة ويدفعها للنجاح دائما .


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